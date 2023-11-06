Вона опублікувала інста-сторіз.

Народна артистка України Софія Ротару не залишилася осторонь від трагедії, яка сталася біля села Зарічне Запорізької області, коли росіяни завдали удару по 128 бригаді ЗСУ під час нагородження.

Знаменитість в інста-сторіз опублікувала шеврон 128 бригади на тлі синьо-жовтої стрічки. Також вона додала свічку. Таким чином співачка вшанувала пам'ять загиблих героїв.

Більше Ротару нічого не сказала. Варто відзначити, що вона регулярно реагує на звірства росіян в Україні, проте найчастіше артистка небагатослівна.

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128 бригада - останні новини

3 листопада окупанти завдали удару "Іскандером-М" по скупченню бійців 128 бригади ЗСУ. Нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець повідомив, що в результаті атаки підтверджено загибель 28 військових. Крім того, стало відомо, що 53 бійця поранені.

Пізніше росіяни показали відео ракетного удару. На кадрах видно, що локацію фіксував безпілотник, який і передав координати для нанесення ракетного удару.

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