Селебріті часто змінюють образи, щоб залишатися цікавими шанувальникам.

На що тільки не підуть зірки, щоб залишатися популярними. Хтось створює нові проекти, хтось більш активно розвиває соцмережі, хтось епатує публіку, а хтось кардинально змінюється.

Про останню касти сьогодні і розповість УНІАН. Хто з селебріті радикально змінив образ - читайте далі.

Тейлор Свіфт

Співачка Тейлор Свіфт в юні роки була дуже милою дівчиною з пухкими щічками. Вона привертала увагу, завдяки милим рисам обличчя. Але з роками вона почала працювати над своєю зовнішністю. Тейлор значно схудла, що і позначилося на її обличчі. Тепер у неї впали щоки і більш гостре підборіддя.

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Девід Бекхем

Цього красеня, напевно, знає кожен. У молодості футболіст був лисим, а зараз він відрощує волосся і залишає легку щетину на обличчі. Його погляд став більш брутальним. Більш того, він прикрасив своє тіло татуюваннями.

Ріанна

Співачка Ріанна теж змінилася в кращу сторону. З роками вона стала більш стриманою. Також вона попрацювала над своїм стилем. Якщо раніше вона фарбувала волосся в найбільш екстремальні кольори, то зараз вважає за краще бути брюнеткою. Крім того, вона дуже любить голлівудський макіяж з акцентом на червоні губи.

Демі Ловато

Пампушка Демі Ловато взялася за себе не так давно. Їй вдалося значно схуднути, завдяки чому вона стала набагато привабливішою. Тепер у неї більш виразні риси обличчя.

Джаред Лето

Якщо порівнювати старі фотографії актора з нинішніми, то різниця відчутна. Раніше він був звичайним непримітним хлопцем, а зараз - гарячий красень, який підкорив мільйони жіночих сердець. Він відростив волосся на голові і бороду.

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