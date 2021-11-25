Харлан і Дікусар всього один раз були на вершині турнірної таблиці.

Фіналістка шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН розповіла, що судді Катерина Кухар, Влад Яма і Макс Чмерковський не балували їх з партнером Дмитром Дікусаром високими балами.

"Я б не сказала, що судді оцінюють нас дуже високо. Ми вже давно не були на вершині турнірної таблиці. По-моєму, був тільки один ефір, коли ми були першими. Тоді ми танцювали самбу. Весь інший час судді нас не балували оцінками", - сказала учасниця шоу.

Також Харлан додала, що невисокі бали суддів мотивують її працювати все більше і більше. Але при цьому вона не забуває, що вони з Дмитром танцюють для глядачів.

Читайте також"Спалила півбудинку коханого": Даша Астаф'єва потрапила в курйозну ситуацію"Якоюсь мірою це круто, тому що хочеться працювати більше і довести, що ми гідні найвищих оцінок. Звичайно, ми прислухаємося до коментарів суддів, бо вони радять, над чим нам більше попрацювати. Але ми розуміємо, що танцюємо для глядачів, які за нас голосують. Тому ми з Дімою налаштовуємося на те, щоб наш танець сподобався людям", - додала Харлан.

Нагадаємо, раніше Ольга Харлан і Діма Дікусар розповіли про розбіжності в парі.

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Автор: Діана Могилєвич