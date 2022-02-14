Співачка не змогла прийти на його похорон.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла сумну історію кохання. Ще в школі їй подобався хлопець, який хворів на онкологію. Через деякий час його не стало.

Зірка не змогла прийти на похорон коханого, тому що не могла бачити його в труні. Вона хотіла запам'ятати його живим.

"Я точно знаю, що в школі мені не вдалося спілкуватися з однолітками, я була ізгоєм в класі, мене не сприймали. Хлопець, який мені дуже подобався, він помер. У нього була онкологія. Мене ще захейтили через те, що я не прийшла попрощатися. Я говорила: "Я не можу його бачити так, в труні. Я хочу його запам'ятати живим". Мене не розуміли до кінця школи", - поділилася Злата в програмі "Світське життя".

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч відверто поділилася думками про самогубство.

Вас також можуть зацікавити новини: