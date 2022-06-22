Українська співачка Міша Романова, яка здобула популярність після участі в легендарній групі "ВІА Гра", розповіла про своїх рідних з окупованого Херсона.
За словами зірки, її батько, брат і племінники не можуть виїхати з міста тому, що російські окупанти розстрілюють машини. Найбільше її турбує те, що вона ніяк не може їм допомогти, хоч і дуже хоче.
"Трошки відвертості. Мій батько знаходиться в окупованому місті Херсоні, виїхати він не може, тому що машини розстрілюють. Мій рідний брат, який з родиною, де є двоє дітей, теж у Херсоні. Я не знаю, як їм допомогти (моє серце обливається кров'ю)", – написала Романова в інста-сторіз.
Вона додала, що в Херсоні у неї залишилися і друзі, яким вона теж ніяк не може допомогти. За словами Міші, від цього вона відчуває сильний біль.
Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, як артист українського Сomedy Сlub переметнувся на бік РФ.