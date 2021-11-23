Співачка SHADU шокувала фото з набряклим обличчям.

Українська співачка SHADU спантеличила шанувальників опухлістю обличчя, яке спричинила косметична процедура. Шокуючі кадри вона опублікувала в інста-сторіз.

"З суботи я з моторошним набряком на обличчі! Та що тут говорити, це повний п****ць, самі бачите! Три дні мені складно їсти, мені важко спати та пити! Два дні мене рятує лише знеболювальне", - прокоментувала співачка.

На фоні косметологічних процедур у співачки трапилась алергічна реакція, яка вже декілька днів не дає спокійно жити артистці.

Читайте також"Хвора дитина в загальному басейні": зірка "Квартал 95" вляпалася в грандіозний скандал"У п'ятницю я зробила нову процедуру, яка, за ідеєю, повинна повністю вирішити мою проблему! Але поки що у мене ось такий результат… Мені дуже страшно! Жахливі думки лізуть у голову… Я потію, кричу на всіх, плачу…У мене алергічна реакція! Таке іноді буває! Я з моїм лікарем на зв'язку та вже приймаю препарати! Набряк повинен піти протягом тижня!"

Проте не зважаючи на дефекти, SHADU налаштована оптимістично та переконує, що довіряє косметології, тим паче, що на дворі 21 століття.

"Я дуже вірю в медицину та косметологію! І вважаю, що майбутнє краси за технологіями. Адже як круто, що ми живемо в 21 столітті, коли можна виправити будь-яку ваду! Тому, попри біль та неприємну реабілітацію, я досягну своєї мети – мати відкритий погляд без втоми та синців", - резюмувала співачка.

Хто така SHADU

SHADU (справжнє ім'я - Ксенія Шадурська) - українська співачка і блогер, сонграйтер і режисер. До початку сольного проекту працювала режисером на топових телеканалах країни.

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Автор: Діана Могилєвич