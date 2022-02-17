Лідія Таран поміркувала про чоловіка, який міг би бути поруч з нею.

Українська телеведуча Лідія Таран після розлучення з Андрієм Доманським, від якого виховує дочку Василину, неохоче говорить про особисте життя. Але цього разу вона вирішила розповісти про чоловіка, який міг би бути поруч з нею.

"Захотілося написати вам свої роздуми про стіну, ну ту ж, за якою. Чи відчуваю я себе зараз в безпеці? Ні, як і всі ми... і навіть якби людина-стіна була поруч, я б виштовхала його на війну. Та він би й сам пішов... якщо він захисник! Чи достатньо тільки однієї стіни в житті? Ні, тому що навіть якщо уявити себе кімнатою, то у тебе повинно бути ще 3 стіни, а також підлога і стеля, і дах і те, що наповнює цю кімнату сенсом. І це вже не про будівництво. Це про душу", - написала Таран.

Також вона додала, що сама є для себе "несучою конструкцією, яку неможливо зруйнувати".

Читайте також50-річний Хіменес-Браво показав рідкісне фото зі своєю молодою коханою"Непростий час саме зараз (правда, у нас ніколи іншого і не було) тому я всім бажаю зараз Валентина – захисника і собі, під яким би ім'ям він не з'явився. Ні, нехай не буде стіною, за якою треба ховатися від світу! Нехай буде частиною твого світу! Дуже красивий світ, який ви наповните любов'ю разом", - додала Лідія.

Нагадаємо, раніше мама Лідії Таран захистила дочку від хейтерів і розповіла, як ставиться до її ефірних образів.

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