Крім того, блогерка зізналася, що тривають судові процеси щодо поділу спільного майна.

Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова у суді ділить спільне майно з екс-чоловіком Микитою Добриніним та продає один з його подарунків.

Про це вона повідомила під час спілкування з фоловерами в Instagram. Підписники оцікавилися, навіщо блогерка звернулася до адвокатів. Вона відповіла, що все очевидно - тривають судові процеси щодо розподілу майна.

"Бо йдуть суди та поділ майна, все очевидно. А мої інтереси захищають та відстоюють", - прокоментувала Квіткова.

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Блогерка також оголосила, що їхній спільний будинок буде продано, а на квартиру, придбану незадовго до розлучення, вона не претендує.

Крім того, інфлюенсерка оголосила, що продає подарунок екс-чоловіка - елітний позашляховик. Автівку Квіткової Mercedes-Benz GLE-Class 2021 можна придбати за 79 тис 900 доларів.

Розлучення Квіткової та Добриніна

Микита та Даша познайомились на проекті "Холостяк". Між парою зав'язалися романтичні стосунки. У фіналі проекту Микита вибрав Дашу.

Після проекту вони швидко з'їхалися, а пізніше зіграли весілля. Два роки тому у них народився син Лев. Однак не так давно стало відомо, що пара розлучається. Вони отримали свідоцтво про розірвання шлюбу.

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