У жінки з'явилась погана звичка.

Українська співачка Анастасія Приходько відверто зізналася, як на неї впливає війна та постійний стрес. Жінка виклала фото себе без макіяжу в Instagram та написала про свої зміни на обличчі.

"Вічні синці, втомлений погляд та "Міс набряк - 2024", - зазначила Анастасія.

Співачка також додала, що через нерви у неї з'явилась погана звичка, якої вона ніяк не може позбутися.

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"Я вже від нервів скоро з'їм нижню губу. Коли я ніколи такого не робила, тепер постійно ходжу та смикаю її", - написала вона.

Згодом додала, що не хоче пити заспокійливі ліки чи користуватися народними методами.

"Не буду приймати заспокійливе, пити травки, сідати на антидепресанти. Я сильна і я впораюсь. Просто треба вистояти!" - наголосила Приходько.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик, яка зараз чекає на третю дитину, вперше зізналася, що важко переносить війну в Україні та обстріли. Вона постійно стресує, боїться заглядати у стрічку новин, інколи може плакати чи в думках проклинати росіян. Проте жінка розуміє, що такі емоції можуть нашкодити дитині, тому намагається думати про щось позитивне і вірити у краще.

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