Жінка чекає на третю доньку вже в березні.

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик нещодавно розповіла в мережі, як проходить її третя вагітність. 42-річна жінка каже, що є свої нюанси.

"Третя вагітність зовсім інакша. По-своєму особлива. По-своєму хвилююча. І, хоч і втретє, але проживаєш все як вперше. Як і в попередні дві, я активно працюю, але не втомлююсь так, як раніше, бо даю собі вчасно перепочити", - написала жінка.

Та не все так легко минає. Ребрик також наголосила, що є те, що вона найважче переносить у сучасних реаліях.

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"Важко переношу обстріли. Це, вважайте, моє зізнання вам. Стресую, боюся заглядати у стрічку новин, плачу, лютую (самі знаєте на кого)", - додала Лілія.

Також Ребрик раніше розповідала, що після 6-го місяця перемогла токсикоз. Тепер життя стало легшим без нього.

"Незнайоме для мене прекрасне відчуття. Бо з дівчатами, що з Діаною, що з Поліною, щодня всі девʼять місяців токсикозила. Але то дрібниці в порівнянні з тим, яке щастя на тебе потім чекає", - написала ведуча.

Лілія каже, що харчові уподобання у неї не змінилися, проте відчуває, як стає більшою.

"Зʼявилися зайві кілограми, але це найщасливіші кілограми в світі, які милують око", - зазначила жінка.

А ще радіє Лілія і тому, що вдалося відростити волосся, яке вона дуже хоче зберегти після пологів.

Додала Ребрик і про настрій. Каже, що він дуже мінливий, а емоції постійно скачуть. Те, що може засмутити її зараз - це негативні коментарі в мережі.

"Дуже чуттєва стала до хейту. Особливо до хейту по темі третьої вагітності. Як відкрию коментарі, то хоч до бабки йди яйцями викочувати", - написала Лілія.

Нагадаємо, Лілія Ребрик оголосила про поповнення восени. Ведуча планує народжувати в Україні.

Зараз вона разом з чоловіком хореографом Андрієм Диким виховує 12-річну доньку Діану та 6-річну Поліну.

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