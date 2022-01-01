Каменських показала, у чому зустрічала Новий рік / фото instagram.com/kamenskux

Українська співачка NK (Настя Каменських) зізналася фоловерам, що її бажання у новорічну ніч було простим, але дуже важливим. 2022-й зірка зустріла в ультракороткій сукні.

Свій аутфіт співачка показала в Instagram.

Для святкування Нового року зірка обрала відвертий, але дуже елегантний лук. Каменських приміряла коротку чорну сукню з декорованим корсетом та босоніжки на підборах.

Співачка показала святковий аутфіт / Фото: instagram.com/kamenskux

Читайте такожНастя Каменських розповіла про депресіюNK поділилася, що саме загадала на Новий рік. За словами співачки, її бажання було простим, але надзвичайно важливим.

"Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я та щастя собі та близьким, досягнення поставлених цілей та море натхнення і любові", – написала в пості NK.

NK поділилася новими світлинами / Фото: instagram.com/kamenskux

Фоловери засипали співачку компліментами й зазначили, що вона завжди має гарний вигляд.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Настя Каменських поділилася з фоловерами новим знімком, на якому постала в нюдовому образі.

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