Каменських приміряла коротку чорну сукню з декорованим корсетом та босоніжки на підборах

Українська співачка NK (Настя Каменських) зізналася фоловерам, що її бажання у новорічну ніч було простим, але дуже важливим. 2022-й зірка зустріла в ультракороткій сукні.

Свій аутфіт співачка показала в Instagram.

Для святкування Нового року зірка обрала відвертий, але дуже елегантний лук. Каменських приміряла коротку чорну сукню з декорованим корсетом та босоніжки на підборах.

Читайте такожНастя Каменських розповіла про депресіюNK поділилася, що саме загадала на Новий рік. За словами співачки, її бажання було простим, але надзвичайно важливим.

"Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я та щастя собі та близьким, досягнення поставлених цілей та море натхнення і любові", – написала в пості NK.

Фоловери засипали співачку компліментами й зазначили, що вона завжди має гарний вигляд.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Настя Каменських поділилася з фоловерами новим знімком, на якому постала в нюдовому образі.

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