Лазарєв негативно висловився про новорічну пісню, яка вже багато років залишається хітом.

Російський співак Сергій Лазарєв гнівно пройшовся по пісні Потапа і Насті Каменських. Артиста обурив новорічний хіт артистів "Від сосни".

На російському шоу "Мизикаліті", яке веде Максим Галкін, Лазарєв оцінював новорічні пісні й вельми негативно висловився про роботу Потапа і Каменських.

Співак бурхливо відреагував на композицію, він махав руками, випинав очі й сміявся, прикриваючи обличчя. Гримаси Лазарєва подобалися гостям студії, ведучий шоу Максим Галкін заохочував образливу поведінку артиста і сам підбивав його до критики Потапа і Каменських.

Лазарєв зазначив, що він поважає українських зірок і знає, наскільки якісну музику вони можуть робити. Однак ця пісня його обурила.

"Це прямо днище, я вважаю. Просто так каламбурити це прямо себе не поважати", - заявив Лазарєв.

Після цього Галкін намагався виправдати новорічну пісню й артистів, але Лазарєв був непохитний. Він поставив Потапу і Каменських "чітку одиницю".

Нагадаємо, не так давно Лазарєв жорстко зганьбив свою співведучу Леру Кудрявцеву. Він ледь не стягнув з неї перуку.

Вас також можуть зацікавити новини: