На місцях подій працює 10 одиниць техніки, а також 43 рятувальники.

В ніч на пʼятницю, 22 грудня 2023 року, російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. У Києві уламки БпЛА влучили в багатоповерхівку, а також недобудований житловий будинок.

Як розповіли в ДСНС, у Соломʼянському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу виникло загоряння на 24 поверсі житлового будинку. Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. У трьох квартирах зафіксовано часткове руйнування стін на 24-26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна.

"За попередніми даними, постраждало двоє людей, з яких одну особу – госпіталізовано. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

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Водночас у Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

Зазначається, що на місцях подій працює 10 одиниць техніки, а також 43 рятувальники.

Атака РФ по Києву

В ніч на 22 грудня росіяни вчергове запустили по Україні ударні дрони-камікадзе типу "шахед". У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

У Києві було чути вибухи – працювала ППО. Повідомлялося, що уламки дронів впали на будинок у Соломʼянському районі Києва. Також падіння було зафіксовано в Дарницькому та Голосіївському районах.

На щастя, станом на 01:35 інформації про загиблих не було.

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