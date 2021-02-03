Сервіс онлайн-телебачення «Київстар ТБ» забезпечить зручний перегляд шоу «Голос країни. Перезавантаження» у будь-який час.

1 лютого вокальне шоу телеканалу 1+1 «Голос країни. Перезавантаження» з’явилося для перегляду на платформі «Київстар ТБ», що є спільним проєктом телекомоператора Київстар та групи 1+1 media. Всі епізоди 11 сезону шоу будуть доступні тільки в відеобібліотеці платформи «Київстар ТБ» серед національних платформ онлайн-телебачення, а також на платформі 1+1 video медіахолдингу. Це означає, що шоу можна буде переглянути не тільки під час прямої трансляції на каналі, а й в запису.

Сервіс онлайн-телебачення «Київстар ТБ» забезпечить зручний перегляд шоу «Голос країни. Перезавантаження» у будь-який час, у будь-якому місці та будь-якого епізоду. Зазначимо, що однією з переваг підключення сервісу «Київстар ТБ» є можливість перегляду контенту одразу з п’яти різних пристроїв – зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, Smart TV або ТВ-тюнерів, а також без плати за інтернет-трафік.

«Станом на кінець року платформа «Київстар ТБ»налічувала 244 телеканали, а VOD-платформа зросла з 7 000 до 10 000 фільмів та серіалів тривалістю понад 50 тис. годин. Ми дуже раді появі такого BIG шоу як «Голос країни» від 1+1 у нашому онлайн-кінотеатрі, і запевняємо, що на платформі з’явиться ще більше продуктів українського виробництва», - коментує Павло Рибак, керівник проєкту «Київстар ТБ» зі сторони 1+1 media.

Нагадаємо, вокальне шоу «Голос країни» є одним із фаворитів серед розважальних проєктів на українському телебаченні, середня частка перегляду якого за сезон-2020 склала 16,4%[1]. «Голос країни» створюється командою Big Entertainment Shows групи 1+1 media вже 11 років. Прем’єра нового сезону «Голос країни. Перезавантаження» відбулася 24 січня 2021 року.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G для 25,8 млн абонентів. Оператор забезпечує зв’язок 4G на території з 87% населення. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEONLtd, офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 23 роки працює в Україні і є телеком оператором №1, найдорожчим національним брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.

Додаткова інформація: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua.

Довідка про 1+1 media:

Група 1+1 media – один з найбільших медіахолдингів України, до складу якого входить 7 власних телеканалів (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, 1+1 International, УНІАН, Бігуді) та 2 партнерські (Квартал TV та Paramount Comedy), Інформаційне агентство «УНІАН», власні продакшн підрозділи, платформи «Київстар ТБ», Viasat, 1+1 video, а також освітній проєкт Вища школа Media & Production.

Додаткова інформація: media.1plus1.ua .

[1] дослідження ТВ-аудиторії належать ІТК, оператор панелі – Nielsen, моніторинг – Комунікаційний Альянс; дані надані групою 1+1 media

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН