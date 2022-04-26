Потап вже неодноразово висміював росіян.

Український продюсер Потап висміяв російський народ, який радів отриманню компенсації від влади за смерті своїх солдатів на війні в Україні.

У своєму Instagram він оприлюднив фотографію з жінкою і дитиною, яким вручили 10 тисяч рублів і літні берці за смерть годувальника на війні.

"Я дивуюся, наскільки безглузде і дешеве життя російського солдата... синок задоволений, зараз йому щось куплять і батя п'яний його не відлупцює вдома, а старший брат поїде в нових берцях, в яких привезуть його без голови додому, але берці залишаться, і ще він зможе за братом доносити. Ось він і посміхається", - написав Потап.

Нагадаємо, раніше Потап відреагував на відео, де мати окупанта обмінює сина на гроші.

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