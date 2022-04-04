За словами Потапа, торгівля в Росії процвітає.

Український репер Потап оприлюднив відео з матір'ю російського окупанта, яка вимагала від влади РФ виплатити їй компенсацію за сина, якого відправили на "спецоперацію" в Україну.

При цьому жінка не знає, жива її дитина чи ні. Вона просто просить у Володимира Путіна 10 мільйонів рублів у зв'язку з втратою годувальника.

"я - є матір'ю військовослужбовця РФ Таджієва Вадима Володимировича, живого або загиблого в ході військової спецоперації на території України. Звертаюся до Путіна і прошу виділити зі спеціального фонду грошову компенсацію в розмірі 10 млн рублів у зв'язку з втратою годувальника", - говорить мати російського солдата в ролику.

"Йде торгівля. Ви нічого не отримаєте крім ганьби. Який кошмар. Вони міняють їх на гроші, які вони ніколи не побачать. Яка ганьба", - прокоментував відео Потап.

Нагадаємо, раніше Потап іронічно відповів на погрози росіян і зробив їм привабливу пропозицію.

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