Ведучий та його обраниця взяли хлопчика з дитбудинку.

Ведучий Тимур Мірошниченко та його дружина Інна нещодавно нарешті забрали свого названого сина додому. Хлопчик жив у дитбудинку, а сьогодні йому виповнилося 2 рочки.

Дружина ведучого щемливо привітала названого сина з днем народження. Вона показала фото з хлопчиком, а також зазначила, що у дитини було непросте життя.

"Це Марсель. І сьогодні йому 2 роки. 2 роки і переломний момент у житті. Можливо, він сам обрав свій шлях. Сам писав свою історію двох років, від якої стискається серце і зʼявляється віра в диво. Сам проходив всі ці випробування, аби зараз надихати. Нас і всіх, хто стежить за його долею. Як би не було, я вірю, що любов може все. Навіть те, чого логіка чи наука не змогли б пояснити. А я люблю його всім серцем, глибоким материнським серцем", - написала дружина ведучого в Instagram.

За словами Інни Мірошниченко, вона щиро хоче, аби хлопчик виріс щасливим. Дружина ведучого мріє, що кожний рік життя дитини буде найкращим.

"Я знаю, що кожен наступний рік життя Марселя буде кращим за попередній. Адже саме для цього ми зустрілися. Що він виросте щасливим, в безумовній підтримці і прийнятті, в повазі до виборів, рішень і кордонів. Що поруч завжди буде сім’я. Він обраний. Хоч ми і не обирали. Живи своє життя, синок! Кожного дня! І завжди знай, що у тебе є ми", - додала Мірошниченко.

Окрім цього, Мірошниченки завітали до студії "Сніданку з 1+1". Вони розповіли, що вирішили усиновити дитину на початку повномасштабної війни. Коли ж вони вперше побачили хлопчика, то одразу зрозуміли - він їхній син.

Нагадаємо, раніше Мірошниченко описав реакцію названого сина на нове життя. Хлопчик, який вже декілька днів живе у новій родині, почав адаптуватися. Втім, дитина навіть не вміє гратися іграшками та постійно хоче їсти. Так малюк, на думку ведучого, реагує на стрес.

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