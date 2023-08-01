Хлопчик навіть не вміє гратися іграшками.

Український ведучий Тимур Мірошниченко розповів, як його названий син відреагував на переїзд. Нещодавно він та його дружина нарешті забрали хлопчика з дитбудинку.

В інтерв'ю виданню Viva ведучий зазначив, що малюк поки що звикає до нового життя. Процес адаптації триває, адже хлопчик увесь час жив без батьківського тепла.

"Для Марселя таке життя зовсім нове. Наприклад, у перші дні, коли не міг заснути, Інна намагалася його заколисати, а він пручався, бо не звик до такого. Не звик, що його обіймають – не розумів, що це. Він сам себе загойдував, бо так робили усі дітки в дитбудинку", - розповів Мірошниченко.

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Окрім цього, малюк постійно їсть. Ведучий вважає, що так його названий син реагує на стрес.

"Він їсть безперестану. Це реакція на стрес. Наприклад, він поїв з дітьми, потім Інна собі щось окремо підігріває, він підходить і з нею знову хоче їсти. Не пропускає жодного прийому їжі. Але помалу з часом заспокоюється і прилаштовується до свого нового життя", - додав артист.

За словами Мірошниченка, хлопчик зовсім не вміє гратися звичайними іграшками. У дитбудинку було чимало іграшок, проте ніхто не вчив дітей, як саме їх використовувати. На тлі цього у ведучого навіть виникли певні підозри.

"У дитбудинку багато іграшок, але вони просто лежать в ігровій кімнаті – дітей не вчать, як з ними гратися. І діти там не бувають. Підозрюю, її відкривають тільки тоді, коли приїжджають комісії або потенційні батьки. Коли ми зайшли туди з Марселем, по ньому було видно, що він уперше в цій кімнаті", - додав Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше ведучий розповів, які проблеми виникли у його названого сина через "системне" виховання у дитбудинку.

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