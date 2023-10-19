Чоловік не зміг залишитися байдужим до горя людей.

Охоронець американської співачки Тейлор Свіфт не зміг залишитися осторонь від війни в Ізраїлі, тому вирішив поповнити ряди військових. Так, він повернувся на Близький Схід і заявив, що не може сидіти без діла, поки гинуть люди.

"У мене прекрасне життя в США, робота моєї мрії, чудові друзі та затишний дім. Я не повинен був приїжджати сюди, але я не міг стояти осторонь, коли сім'ї вбивали і спалювали живцем у своїх будинках. Не стійте осторонь склавши руки. Не будьте на неправильній стороні історії", - публікує слова чоловіка видання The Daily Mail.

Варто відзначити, що охоронець Тейлор, чиє ім'я тримається в секреті, став популярним після одного з концертів виконавиці. Коли він проводжав її зі сцени, то за шість хвилин встиг буквально просканувати натовп на предмет небезпеки.

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Тоді чоловік викликав захват у шанувальників артистки. Вони заявили, що скільки б Тейлор йому не платила, цього буде недостатньо за такий рівень професіоналізму.

Зазначимо, сама Тейлор Свіфт поки не прокоментувала війну в Ізраїлі. За це її неодноразово хейтили в мережі.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич відповів, чи піде воювати за Ізраїль. За його словами, він готовий взяти в руки зброю, але є нюанс.

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