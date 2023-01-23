Інцидент стався ще в 2014 році в Дебальцевому Донецької області.

Український співак і лідер гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка згадав, як потрапив під обстріл окупантів разом з колегами. Сталося це в місті Дебальцеве Донецької області в 2014 році.

На передовій він опинився, бо регулярно давав концерти для українських захисників. Ця поїздка ледь не стала фатальною.

"Напевно, перший виступ запам'ятався найбільше. Це було ще в 2014 році. Тоді виступали в Дебальцевому. Це був початок війни, ми тільки приїхали туди і потрапили під обстріл", - поділився Скрипка в інтерв'ю "24 каналу".

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Попри такий небезпечний перший досвід, він і його колеги не відмовилися від виступів для військових в зоні бойових дій. Музикант підкреслив, що це дуже піднімає бойовий дух.

"На передову важливо їздити, щоб усвідомити, що відбувається", - резюмував Скрипка.

Зазначимо, це вже не перший випадок, коли Олег Скрипка міг загинути. У 2022 році під час обстрілу Вінниці він дивом врятувався.

"Мав відбутися наш концерт на підтримку України в місті Вінниця. Ми мали намір відвідати військових, як це відбувається в кожному місті, в яке ми приїжджаємо з благодійними концертами. Ми зустрілися з організаторами заходу в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу", - написав Скрипка на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, через позицію Олега Скрипки росіяни зривають його концерти в інших країнах. Наприклад, лідер групи "Воплі Відоплясова" восени поскаржився на те, що в Німеччині масово скасовують концерти його колективу, і він бачить в цьому зв'язок з Росією.

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