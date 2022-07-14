Стан п'ятьох постраждалих - критичний, зазначили у ДСНС.

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці, здійсненого російськими окупантами у четвер, 14 липня, зросла до 23 осіб.

П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані, йдеться на сторінці ДСНС України у Facebook.

"Станом на 19:40 загинуло 23 особи (з них 3 дитини), звернулася за допомогою 115 осіб, госпіталізовано 64, у тому числі 2 дитини, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб у критичному стані. Триває пошук 42 осіб зв’язок з якими відсутній", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 14 липня російські військові запустили ракети по центру Вінниці, які влучили в будівлю з офісними приміщеннями. На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Загалом пошкоджено понад 50 будівель різного призначення та більш як 40 автомобілів.

Пізніше стало відомо, що загинули 22 особи (з них троє дітей), а близько 115 потерпілих звернулися по допомогу до медичних закладів, із них госпіталізовано 52 особи (34 - у важкому стані) включно із трьома дітьми. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб.

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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