Сусідка України внесла любителя 'вовчиць' Винника в 'чорний список'

Разом з ним в списку російські співати Арбеніна та Моргенштерн.

Український співак Олег Винник, який втік з України під час повномасштабного вторгнення Росії, внесений Міністерством культури Республіки Молдова до списку артистів з країн СНД, концерти та участь яких у культурно-мистецьких заходах не рекомендуються на території цієї країни. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті цього міністерства.

Також оприлюднено список, де Винник на другому місці. З ним в компанії і російська співачка Діана Арбеніна та російський репер Моргенштерн.

В міністерстві зазначають, що список було складено на основі запитів, отриманих від державних установ культури та концертних агентств. Йдеться про запрошення або участь митців з-за кордону, особливо з держав СНД та держав, засуджених міжнародним співтовариством за збройну агресію.

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В повідомленні сказано, що документ має рекомендаційний характер, не містить заборони організації культурних заходів, а спрямований на запобігання ситуаціям, за яких проведення концертів, вистав, фестивалів чи інших культурно-мистецьких заходів може створювати ризики для безпеки Республіки Молдова.

Міністерство культури звертає увагу організаторів, що у разі запрошення митців, включених до цього списку, або публічних діячів, які підтримували або виправдовували збройну агресію, вони беруть на себе можливі наслідки, пов'язані з цим заходом, зокрема можливість того, що запрошеним митцям не буде дозволено в'їзд на територію Республіки Молдова, що може призвести до скасування заходу та завдати шкоди репутації організатора та залучених партнерів.

Олег Винник: останні новини

Як повідомляв УНІАН, співак Олег Винник на початку повномасштабної війни був в Україні, але потім таємно виїхав за кордон.

В грудні 2025 року Винник прокоментував звинувачення свого експродюсера Олександра Горбенка в тому, що він нібито залишав Україну "під синім пледиком". Розповів тоді, що 13 лютого 2022 року прибув до України на гастролі і вже мав на 23 лютого квитки у Берлін, де живе його родина. Невдовзі виліт довелося перенести на 26 лютого, бо літаки припинили свій рух над Україною. Він перетнув кордон на машині. За словами співака, він залишив країну офіційно, оскільки вже 25 років є резидентом Німеччини.

Останнім часом артист спілкується зі своїми підписниками російською мовою та продовжує виконувати свої хіти без перекладу на українську. Попри критику в мережі, Олег зазначає, що мова не має ставати причиною для конфлікту.

Співак також став на захист Анастасії Приходько, яка нещодавно заявила, що говорить "київською російською мовою". Після її висловлювання скачували концерт в Чернівцях. Він зазначив, що нічого не треба забороняти і скасовувати і похвалився, що й сам спілкується російською.

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