На контакт вони перестали виходити з перших днів блокади.

Відомий український блогер і ведучий Олексій Дурнєв розповів, що у нього в Маріуполі залишилися родичі. Зв'язок з ними був загублений практично з перших днів того, як окупанти взяли місто в блокаду.

Про це Дурнєв розповів в інтерв'ю телеканалу ICTV.

У Маріуполі у Олексія залишилися рідна тітка і двоюрідний брат. Останні десять днів він не отримував від родичів ніякої інформації, тому не знає що з ними і в якому вони стані.

"З ними весь цей час немає зв'язку. Не зрозуміло, яка їхня доля. Начебто днів 10 тому спільні знайомі їх бачили. Говорили, що з ними, наскільки це може бути, все в порядку. Але більше з ними не було зв'язку", - розповів Олексій Дурнєв.

Нагадаємо, раніше Дурнєв розповів, що після перемоги України у війні планує поїхати в рідний Маріуполь і взяти участь у його відновленні.

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