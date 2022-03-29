Відомий блогер прокоментував плани щодо рідного міста, які планує втілити у життя після перемоги.

Український блогер та телеведучій Олексій Дурнєв розповів, що після перемоги України у війні планує поїхати у рідний Маріуполь і взяти участь у його відбудові.

Про це він заявив в інтерв'ю "ЖВЛ".

"З приводу Маріуполя, звісно, дуже болюче це все бачити. Але я тішуся тією думкою, що після перемоги ми поїдемо усі разом у Маріуполь і будемо робити все, аби якнайшвидше відновити це прекрасне місто", - розповів Дурнєв.

Чоловік каже - плани грандіозні.

"Я хочу створити якийсь фонд, запросити туди відомих маріупольців і так разом якось… Я не знаю як то буде, але ми щось вигадаємо і воно спрацює. Будемо привертати увагу і в Європі, і гранти шукати. Візьмемо культурні будівлі, заклади, театр відновити. З чогось почнемо. То буде дуже круто. То буде відчуття перемоги і єднання, якого не було ще ніколи", - поділився Олексій в інтерв'ю.

Дурнєв розповів, що востаннє був у рідному місті два роки тому. Проте зараз неабияк переживає за місце, де він виріс. Крім того, там у шоумена залишилися тітка і двоюрідний брат, з якими досі немає зв'язку.

Нагадаємо, раніше Олексій Дурнєв жорстко висловився з приводу російського стриптизера Тарзана.

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