Також паспорт громадянки Ізраїля можуть забрати у журналістки Ксенії Собчак.

Алла Пугачова і Максим Галкін можуть залишитися без ізраїльського громадянства. ЗМІ Ізраїля провели розслідування і з'ясували, що Галкін отримав паспорт ізраїльтянина, бо має далеких родичів-євреїв.

У розслідуванні сказано, що на репатріацію можуть розраховувати громадяни з єврейським корінням, які не змінили іудаїзм на будь-яку іншу релігію. Максим же повінчався з Аллою Борисівною в православній церкві. Уточнюється, що цей обряд дозволений тільки християнам.

На межі позбавлення громадянства і російська журналістка Ксенія Собчак. Вона отримала паспорт на 5 років (що заборонено новими правилами МВС), а потім полетіла назад до Москви.

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В Ізраїлі обурені тим, що 41% росіян, які отримали з березня 2022 року громадянство, не затрималися на території країни і повернулися до РФ.

Зазначимо, після того, як Росія повномасштабно вторглася на територію України, гуморист Максим Галкін відкрито закликав зупинити війну, за що нарвався на хейт. Вони з Аллою Пугачовою і дітьми Лізою і Гаррі виїхали в Ізраїль, проте влітку в мережі з'явилася інформація, що зіркове сімейство планує виїхати в США. Правда це чи ні - загадка досі. Примадонна і Галкін ніяк не коментують чутки з преси про себе.

Нагадаємо, в РФ Пугачову, Галкіна та інших зірок, які підтримали Україну, хочуть позбавити всіх звань.

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