Російська телеведуча і співачка Ольга Бузова на одній із церемоній вперше після розлучення в 2016 році зустріла свого екс-чоловіка Дмитра Тарасова і вирішила його потролити, але щось пішло не так.
Зірка вийшла на сцену у фіолетовому комбінезоні і шубі в тон. Доповнила вона такий образ яскравим макіяжем і низьким пучком. Потім вона виголосила полум'яну промову, яку присвятила Тарасову.
"Я завжди уявляла, як же це трапиться. У цій залі присутній мій колишній чоловік. Де ти, я тебе не бачу... Він махає з галерки... як завжди. Раніше Дмитро Тарасов кусав лікті, сидячи вдома, а зараз він на власні очі, дивлячись на ікону стилю, дивлячись на найвпливовішу дівчину країни, кусає лікті і думає: "Який же я дурень. Як я міг її пр*срати", - сказала Бузова.
Читайте такожДружина Павліка після натяку на розлучення висловилася про конфлікт з чоловіком: "Я не шкодую"Ймовірно, Бузова очікувала підтримки від людей, які сиділи в залі. І так, деякі з них поплескали. Але пізніше в мережі люди почали різко негативно висловлюватися на адресу співачки.
"Одна я відчула іспанський сором?", "Тарасов перехрестився і сказав: "Слава Богу, я не з тобою", "Ось, що творить коньяк вранці", "Слова скривдженої і нещасної жінки, соромно", "Сама себе ганьбить", "Говорить вона, а соромно мені", - пишуть користувачі мережі.
Зазначимо, Ольга Бузова і Дмитро Тарасов були разом чотири роки. У 2016 році вони перебували в шлюборозлучному процесі, який не обійшовся без скандалів. На премії каналу FashionTV вони зустрілися вперше після розлучення.
Раніше УНІАН повідомляв, що подруга Бузової розповіла правду про її "пияцтво".