У кадрі Сумська цілується з Борисюком.

Українська актриса Ольга Сумська оприлюднила фотографію, на якій цілується з Віталієм Борисюком за спиною Євгена Паперного.

"Поки чоловік повернувся до колеги, поцілунок з коханцем. Історія одного фото. Банкет після прем'єри "Кандід". 1991 рік", - підписала кадр актриса.

Зазначимо, Ольга була одружена з Паперним в період з 1987 року по 1991 рік. У цей період вона познайомилася з артистом Віталієм Борисюком, в якого згодом закохалася.

Неодноразово Сумська говорила про те, що зраджувала своєму чоловікові з Борисюком. А одного разу Євген і зовсім "спалив" її. У сумочці Ольги він знайшов фотографію Віталія і одразу все зрозумів. Звичайно, розлучення було не уникнути. І ось уже 25 років Сумська щаслива в шлюбі з Борисюком.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська в інтерв'ю УНІАН розповіла про те, як починала кар'єру, які ролі вважає знаковими, про зйомки нової комедії "Любов і Блогери" і про те, як вдається тримати себе у формі.

Вас також можуть зацікавити новини: