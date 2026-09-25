Вийшов трейлер 3 сезону хітового ромкому 'Ніхто цього не хоче' від Netflix (відео)

Продовження популярного серіалу з Крістен Белл й Адамом Броді вийде 22 жовтня 2026 року.

Стрімінговий сервіс Netflix показав офіційний трейлер третього сезону комедійно-романтичного серіалу "Ніхто цього не хоче" (Nobody Wants This).

У новому сезону зовсім нетипова парочка – ведуча секс-подкастів Джоан і рабин Ноа – переходять на новий етап стосунків. Тепер вони нарешті живуть разом та готуються до весілля, однак їхнє кохання проходить випробовування на міцність родиною нареченого, не готової прийняти жінку з-за меж їхньої спільноти.

До головних ролей у серіалі повернулися Крістен Белл ("Дуже погані матусі", серіали "Вероніка Марс", "В кращому місці") та Адам Броді ("Тіло Дженніфер", "Крик 4", "Американське чтиво", франшиза "Шазам!").

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Також важливі ролі в серілі грають Джастін Люпе (серіали "Дивовижна місіс Мейзел", "Спадкоємці") та Тімоті Сімонс ("Вроджена вада", "Інтерв'ю", "Не хвилюйся, серденько").

Третій сезон вийде на Netflix вже 22 жовтня 2026 року. Він налічуватиме 10 епізодів, усі вони стануть доступні одночасно.

"Ніхто цього не хоче" – що відомо про серіал

Перший сезон ромкому "Ніхто цього не хоче" вийшов на Netflix у вересні 2024 року. Він розповідав про початок романтичних стосунків між запальною жінкою-агностиком Джоан, ведучою подкастів на відверті теми, і єврейським рабином-ізгоєм Ноєм.

Серіал миттєво став хітом та отримав низку престижних нагород і номінацій, тож цілком логічно його було продовжено на другий, а потім і на третій сезони.

Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 87% схвалення від критиків та 72% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 69 із 100 балів, а широка аудиторія – у 6,4 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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