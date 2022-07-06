Не встигла співачка повернутися додому, як на неї чекала неприємна подія.

Українська співачка Оля Полякова днями повернулася додому і стала свідком неприємної події, пов'язаної з її тваринами.

Відразу по приїзду зірка оглянула свою садибу і, звичайно, заглянула до своїх тварин. У хліві вона помітила козу, яка застрягла в міжбетонному просторі.

Так, Полякова разом з працівниками своєї ферми спробувала врятувати тварину. Після цього вони ще довго її відпоювали, щоб врятувати їй життя. Але стан кози поки залишається важким.

"Начебто вона відчуває себе трохи краще, ніж вчора. Правда, ось очі не відкриває. Внутрішньовенне їй сьогодні робили. Сподіваюся, виживе", - сказала Полякова в своєму Instagram.

Нагадаємо, Оля Полякова вперше за чотири місяці повернулася в Україну. Співачка вже встигла дати концерт в київському метро.

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