Вона зі своїми дітьми виїхала до Франції після повномасштабного вторгнення Росії.

Українська співачка Оля Полякова виїхала з України незадовго після 24 лютого, щоб вивезти дітей у безпечне місце. Точкою, після якої зірка зрозуміла, що дочок потрібно рятувати, став випадок, коли окупанти на Київщині розстріляли машину з жінкою і двома дітками. Загибла дівчинка була подругою дочки Олі - Марії.

З того часу виконавиця і її спадкоємиці жили у подруги у Франції. Зараз Полякова вперше за довгий час повернулася на Батьківщину. В Україну співачка потрапила після низки благодійних концертів.

Деталями приїзду поділилася у себе в Instagram-stories.

"У мене за спиною черга людей, які повертаються в Україну. І я в цій черзі", - написала співачка.

Вона добиралася до Києва на власному автомобілі. Після перетину кордону зірці не вдалося заправити автомобіль на одній з АЗС через те, що оголосили повітряну тривогу.

Пізніше зірка показала як її зустрічали - накрили цілий стіл з домашніми стравами.

Нагадаємо, молодша дочка Полякової відзначилася незвичайним виконанням Гімну України.

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