Оля Полякова змінилася до невпізнання з новою короткою зачіскою.

Оля Полякова показала нову ефектну зачіску для участі в детективному шоу "Маска".

Шоу виходитиме на каналі "Україна", і Полякова буде однією з ведучих. У новому образі Оля постала в гладкій облягаючій міді-сукні ніжно-рожевого кольору з капюшоном і воланами. Талію Оля підкреслила ременем, а стрункість ніг - розрізом збоку.

Справжнім подивом стала зухвала стрижка зірки - Олю ніколи раніше не бачили з короткою зачіскою. Свій образ вона доповнила сливовою помадою, стрілками на очах і масивними сережками-сердечками.

"Кого нагадую вам цього разу?",- запитала Полякова у передплатників. Фанати запропонували свої варіанти: Lady Gaga, Pink, Madonna, Кайлі Міноуг, Гвен Стефані, ONUKA. Всі погодилися, що в новому образі Оля виглядає розкішно.

У шоу маска з Володимиром Остапчуком зіркові детективи разом з глядачами повинні будуть вгадати хто ховається під маскою і неймовірним костюмом. Артистка буде коментувати виконання, постановки учасників, їх вокальні дані, а також допомагати глядачам вгадати - хто ж ховається за масками. Іншим зірковим детективом шоу буде відомий виконавець Дзідзьо.

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Автор: Катерина Пулатова