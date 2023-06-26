За словами її колеги, саме у Олі найскладніший характер.

Українська співачка Альона Омаргалієва відвідала студію "Наше радіо", де відповіла на кілька провокаційних запитань ведучих. Так, солістці дуету TamerlanAlena довелося вибирати у кого найскладніший характер в шоу-бізнесі - у Наталії Могилевської або Олі Полякової.

Знаменитість без роздумів вибрала другу і зазначила, що у "королеви ночі" таке амплуа, її можна запам'ятати тільки по скандалах.

"Оля Полякова. Ну, мені здається, що так. Вона просто скандалістка. Її в принципі можна запам'ятати чисто по скандалах", - сказала Омаргалієва.

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Скандали з Олею Поляковою

В ефірі шоу "Маска" Оля Полякова грубо висловилася про Тіну Кароль, назвавши її "плакальницею на похоронах". Пізніше вона вибачилася перед артисткою.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай Полякова зазначила, що продюсери шоу її підставили тим, що випустили цей момент в ефір.

"Коли я помиляюся, я завжди вибачаюся. Я вибачилася в той же день, коли вийшов цей сюжет, а потім ми вже помирилися", - розповіла співачка.

Також Полякова якось грубо пожартувала на адресу Насті Каменських, публічно назвавши її "хвойдою". Тоді Настя не стрималася і хлопнула співачку по губах.

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