Артист зробив пародію на групу.

Український продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як ПТП, зробив пародію на групу АВВА, яка нещодавно заявила про випуск нового альбому.

Потап взяв архівне фото групи і за допомогою фотошопу "приклеїв" учасникам інші обличчя - своє, Олексія Завгороднього ("Позитив"), Насті Каменських і Наді Дорофєєвої.

"АВВА повертається", - підписав знімок Потап.

У мережі з гумором сприйняли цей жарт і закидали артиста коментарями: "Це геніально", "Ось це рівень", "Крута робота", "А так можна було чи що?", "Дуже круто виглядаєте".

Нагадаємо, група АВВА заявила, що вперше за 40 років випустить новий альбом. Однак виступати за Агнету, Бйорна, Бенні і Фріду будуть їх цифрові аватари. Перше шоу заплановано на 27 травня 2022 року.

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Автор: Діана Могилєвич