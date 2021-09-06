Потап спародіював групу АВВА / instagram.com/realpotap

Український продюсер Олексій Потапенко, більш відомий як ПТП, зробив пародію на групу АВВА, яка нещодавно заявила про випуск нового альбому.

Потап взяв архівне фото групи і за допомогою фотошопу "приклеїв" учасникам інші обличчя - своє, Олексія Завгороднього ("Позитив"), Насті Каменських і Наді Дорофєєвої.

"АВВА повертається", - підписав знімок Потап.

У мережі з гумором сприйняли цей жарт і закидали артиста коментарями: "Це геніально", "Ось це рівень", "Крута робота", "А так можна було чи що?", "Дуже круто виглядаєте".

Потап спародіював групу АВВА / instagram.com/realpotap

Нагадаємо, група АВВА заявила, що вперше за 40 років випустить новий альбом. Однак виступати за Агнету, Бйорна, Бенні і Фріду будуть їх цифрові аватари. Перше шоу заплановано на 27 травня 2022 року.

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Автор: Діана Могилєвич