Телеведуча опублікувала знімок зі своїм батьком.

5 червня батько української телеведучої Катерини Осадчої святкує день народження. Зірка публічно привітала його, опублікувавши в своєму Instagram-блозі теплий знімок з батьком.

"Я бажаю тобі здоров'я, зберігати цю неймовірну любов до життя і всього, що ти робиш! У лютому, коли ми відправлялися з дітьми від батьків на захід України, прощалися і не знали, чи побачимося знову, ніхто це не говорив вголос, але всі розуміли…

Батьки залишилися в передмісті Києва і разом з котом пережили всі найстрашніші ночі і дні недалеко від Василькова. Тато, ти мій приклад у всьому, люблю тебе! З днем народження! Перемога скоро і вороги нам більше не будуть псувати наше життя", - написала Катерина.

Нагадаємо, Горбунов розповів, як переживає розлуку з синами. Молодшенький вже не впізнає батька, адже вони спілкуються тільки по відеозв'язку.

Вас також можуть зацікавити новини: