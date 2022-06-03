Телеведучий часто бачить дітей по відеозв'язку, однак це не замінить живого спілкування.

Український телеведучий і чоловік Катерини Осадчої Юрій Горбунов розповів, що за дорослішанням синів Івана і Данила спостерігає тільки по відеозв'язку. Йому від цього дуже сумно, по дітях неймовірно сумує. Своїми емоціями шоумен поділився в інтерв'ю "Сніданок з 1+1".

"Коли ми розлучилися з Данилом, йому було 6 місяців, а зараз йому вже 9. Івану ми якраз відсвяткували 19 лютого 5 років. І Данило з дитини, яка тільки лежала, став дитиною, яка вже сидить, стоїть на ніжках, робить перші кроки. Я це все бачу тільки по фото або відео. Це мені шкода, звичайно", - розповів телеведучий.

Горбунов додав, що молодшенький нерідко не впізнає свого тата під час дзвінків по відеозв'язку.

"Коли ми кілька днів не телефонуємо, то потім він так уважно дивиться, йому потрібен деякий час, щоб впізнати", - поділився Юрій.

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