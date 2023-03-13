Брендан Фрейзер переміг у головній номінації.

У ніч на 13 березня в Лос-Анджелесі пройшла 95-а церемонія вручення престижної кінопремії "Оскар". Статуетку в номінації "Найкращий актор" отримав Брендан Фрейзер. "Оскар "йому принесла роль у фільмі "Кит".

Він обійшов таких акторів як Остін Батлер ("Елвіс"), Колін Фаррелл ("Банші Інішеріна"), Білл Найї ("Жити") і Пол Мескаль ("Сонце моє").

Варто відзначити, що Фрейзер став відомим завдяки ролям у фільмах "Мумія", "Вибух з минулого", "Джордж з джунглів", "Зіткнення" та іншим.

Крім того, що він отримав "Оскар" за роль у фільмі "Кит", він ще й був номінований на "Золотий глобус".

Фільм "Кит" - опис і трейлер

Фільм розповідає історію викладача літератури Чарлі, який живе відлюдно, практично на самоті. Навіть лекції він читає онлайн з вимкненою камерою, бо соромиться своєї 270-кілограмової ваги. Чарлі відвідує тільки подруга-медсестра Ліза, вона і доглядає за ним. Але сам герой прагне примиритися зі своєю 17-річною дочкою Еллі, яка дуже злиться на батька і не хоче його знати. Що сталося з Чарлі і чи можна йому допомогти? Чого він не може собі пробачити і чому саме зараз хоче відновити відносини з донькою?

Після прем'єрного показу на 79-му Венеціанському кінофестивалі у вересні 2022 року зал шість хвилин аплодував творчій групі та акторові Брендану Фрейзеру стоячи. Автори фільму отримали цілий ряд нагород - від кінопремії "Вибір критиків" до трьох номінацій на "Оскар" (всього 36 нагород і 118 номінацій). Але головна його нагорода - визнання глядачів.

Візажист і художник по гриму Адрієн Моро став ще одним фахівцем, без якого фільм "Кит" був би неможливим: він розробив унікальний "протезний макіяж" для героя Чарлі. До речі, його команда номінована на "Оскар" за найкращий грим і костюми.

Фрейзер був глибоко схвильований, коли вперше побачив свій "костюм": "Деталі були такі складні, а завдяки техніці аерографії шкіра стала прозорою, було видно вени, а головне – ти відчуваєш ту любов і співчуття, що передали майстри, створюючи костюм".

Фрейзер спочатку вчився в ньому рухатися, а потім – багато годин на день перебував всередині протезного макіяжу.

Костюм мав вбудовану систему охолодження, схожу на ті, що використовуються в гоночних автомобілях "Формули-1": коли актор знімав костюм, відчував легке запаморочення.

Протягом 40 днів зйомок актора гримували до чотирьох годин, і п'ятеро людей допомагали Фрейзеру зняти костюм.

Нагадаємо, найкращою актрисою за версією "Оскар" стала Мішель Йео.

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