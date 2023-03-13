Нагороду в одній з головних номінацій отримала Мішель Йео.

На сцені "Долбі" в Лос-Анджелесі вибрали акторів, гідних "Оскара". Заповітну статуетку як найкраща актриса отримала Мішель Йео. Перемогу їй принесла головна роль у фільмі "Все завжди і водночас".

Її конкурентками були Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Заради Леслі") і Мішель Вільямс ("Фабельмани").

Варто відзначити, що за роль у фільмі "Все завжди і водночас" Мішель раніше отримала ще ряд престижних нагород - "Золотий глобус" і дві нагороди Гільдії кіноакторів США.

Що відомо про Мішель Йео

Мішель Йео - малайзійська актриса і танцівниця китайського походження, одна з 50 найкрасивіших людей світу за версією журналу People в 1997 році. Однією з найбільш значущих робіт актриси була роль у фільмі "Тигр, що крадеться, дракон, що зачаївся". За це її номінували на премію BAFTA.

У 2008-му вона зіграла чаклунку Цзи Юань у фільмі "Мумія: Гробниця імператора драконів", а також виконала одну з основних ролей у фантастичному бойовику "Вавилон нашої ери". Також вона знялася в другій частині "Аватара", в бойовику "День курка", трилері "пороховий коктейль", супергеройському фільмі "Шан-Чі і легенда десяти кілець".

Але найбільш розривною роботою Йео стала роль у фільмі "Все завжди і водночас". Картина оповідає про жінку, яка виявляє, що існує безліч інших версій нашої реальності.

Раніше УНІАН назвав всіх переможців премії "Оскар-2023".

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