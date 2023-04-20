Співачка зазначила, що вона дуже багато через це плакала.

Українська співачка Даша Астаф'єва розповіла, що вона перенесла серйозну операцію. Через це вона не може співати. Коли лікарі рятували її життя, вони пошкодили зв'язки.

Співачка дала інтерв'ю на YouTube-каналі "Розмова". Виявилося, що перед цим вона ходила до лікаря. Він повідомив їй сумну новину.

"Я знала, що не можна йти до лікаря перед важливим інтерв'ю, тому що весь ранок проплакала. Мені сказали, що це дуже складна історія, тому що я повинна була прийти до цього лікаря ще рік тому", - розповіла Астаф'єва.

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Вона визнала, що пропустила візит до лікаря. А нині на співачку чекає складний період. Їй потрібно проходити терапію.

"Дуже складне відновлення, дуже складна терапія, по декілька годин на день. І при цьому все це пов'язано що зі стресом. Мені, чесно кажучи, дуже важко про це говорити, тому що я ніколи себе не вважала співачкою, актрисою. Я люблю те, що мені подобається, я роблю те, що мені подобається", - зауважила співачка.

Астаф'єва також розповіла про операцію. Раніше вона не ділилася інформацією про те, що з нею сталося.

"Мені робили операцію, і мене привезли на швидкій. В мене був такий стан, що я могла померти, і в такому стані я підписала документ, що лікарі не несуть відповідальності за те, що можуть порушити мої зв'язки. Звичайно, коли ти вмираєш, ти підписуєш який хочеш документ", - повідомила вона.

Коли ж Астаф'єва почула від лікаря, що нині вона не може співати, їй було дуже сумно. Втім, співачка вважає, що не може опускати руки. Вона визнає, що нині є люди, яким набагато гірше, в яких набагато серйозніші проблеми. Тому вона не дозволяє собі зациклюватися на негативі.

Нагадаємо, раніше Астаф'єва зробила несподівану заяву про "вагітність".

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