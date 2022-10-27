Дівчина вдруге стане мамою.

Українська снайперка Євгенія Емеральд повідомила радісну новину. Виявляється, під її серцем б'ється друге. Так, незабаром вона знову стане мамою.

Зовсім недавно Емеральд, яку охрестили українською Жанною Д'арк, вийшла заміж за військового, а вже зараз з'ясовується, що вона вагітна. Виявляється, дівчина дізналася про це, коли вже почалося повномасштабне вторгнення. За її словами, вона довго не наважувалася розповісти про це, адже дала слово бути на війні доти, поки ворог не відступить.

"Так вийшло, що на цій війні від кохання двох військових зародилася нова душа. Майбутній захисник або захисниця України. І це була єдина причина, чому в середині вересня я покинула бойовий фронт і перейшла в тиловий фронт. Багато хто говорить, що ця дитина врятувала мені життя", - написала снайперка в Instagram.

Вона додала, що перші два місяці не зізнавалася ні чоловікові, ні командирам, і перебувала на війні, захищаючи землю, поки не замучив токсикоз.

Нагадаємо, у Євгенії є дитина від попередніх стосунків. Дівчина неодноразово розповідала, що дочка нею дуже пишається. І хоч з батьком дитини у неї не склалися стосунки, вона знайшла своє кохання на війні, і вже 14 жовтня вийшла заміж.

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