Російські блогерки влаштовують цілі істерики через закриття Instagram, а також через непрацюючі магазини в Москві.

Російська Instagram-блогерка розридалася через те, що соцмережа з 14 березня перестане працювати в її країні.

На відео, записаному дівчиною, вона каже, що Instagram "став для неї всім".

"Для мене це все життя, це душа. Це те, з чим я прокидаюся і засинаю п'ять років поспіль", – сказала блогерка.

Ще одна популярна російська блогерка в Instagram Анастасія Дашко обурилася тим, що не змогла потрапити в магазин в ТЦ. "Не віриться, що це відбувається з росіянами", - прокоментувала вона.

Дашко, учасниця російського проекту "Дом-2", що славиться скандальною поведінкою і має чорні мітки в біографії у вигляді виправної колонії, опублікувала в Instagram "сторіз", в якій поскаржилася на те, що РФ починає тріщати по швах.

"Зайшли в магазин, а продавчиня каже: "Робимо переоцінку кожен день. І кожен день в магазині змінюються ціни", - розповіла дівчина.

Як повідомляв УНІАН, з 14 березня Instagram припинить роботу в Росії. За словами експертів країни-агресора, в Росії є більше тисячі блогерів-мільйонників.