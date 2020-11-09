Памела Андерсон продовжує радувати своїх фанатів пікантними фото.

Відома модель Памела Андерсон опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото зірка відображена абсолютно голою. Єдине, що прикрасило її тіло - це мікротрусики зі стразами. Варто відзначити, що Памела часто публікує відверті фото, які моментально набирають велику кількість переглядів. А її шанувальники продовжують залишати позитивні коментарі. Адже Андерсон можна захоплюватися вічно.

Чим відома Памела Андерсон:

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США

У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі

Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній

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Автор: Діана Могилєвич