Відома модель Памела Андерсон в ефірі британського шоу "Вільні жінки" розповіла подробиці інтимного життя в перший місяць заміжжя.
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За словами моделі, медовий місяць вона провела зі своїм чоловіком у ліжку. До слова, під час інтерв'ю зірка лежала на ліжку та прикривалася ковдрою.
"Ми з Деном не вилазимо з ліжка з різдвяного святвечора", - розповіла Андерсон.
Варто відзначити, що для Андерсон це вже шостий шлюб. Її обранцем став охоронець Ден Хейхерст, який молодший за неї на 13 років і не прагне до публічності. Вони познайомилися торік і відтоді не розлучалися.
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