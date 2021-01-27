Модель вирішила назавжди покинути соцмережі.

Відома модель Памела Андерсон написала в Instagram, що збирається назавжди позбутися соціальних мереж.

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"Це буде мій останній пост в Instagram, Twitter або Facebook. Мене ніколи не цікавили соцмережі. І тепер, коли я знайшла своє місце в житті, мене щиро надихає читання і перебування на природі. Я вільна. Спасибі всім за любов. Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили і натхнення слідувати вашій мети і постараєтеся не піддатися спокусі, щоб не витрачати час даремно. Це те, що вони можуть використовувати, щоб заробляти гроші - взяти під контроль ваш мозок", - написала Памела.

Фанати ошелешені таким рішенням Андерсон. Вони пишуть, що будуть сумувати за нею і не готові просто так відпустити її.

Чим відома Памела Андерсон:

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США

У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі

Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній

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Автор: Діана Могилєвич