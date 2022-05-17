За словами Паніна, від лише двічі бачив Дюжева в нормальному стані.

Російський актор Олексій Панін, який засудив війну в Україні, висловився про свого колегу Дмитра Дюжева, який раніше закликав славити Росію стоячи.

За словами Паніна, найчастіше Дюжев або знаходиться в образі, або комусь догоджає. Вкрай рідко його можна побачити в нормальному стані.

"Мені пощастило, два рази в житті я бачив Діму нормальним і справжнім. Один раз, коли ми обкурилися у нього в номері, у Волгограді, це якраз було на День перемоги. А другий раз коли він зайшов до мене в театр, на виставу і ми в антракті напилися з ним горілки. Після я пішов проводжати його на поїзд. Весь інший час, він завжди був в образі або лизав комусь д*пу. Одне з двох", - написав Панін в Instagram.

Він додав, що промовчав би про це, але виступ Дюжева на мітингу в Санкт-Петербурзі на підтримку російської агресії проти України його вразив, і не в дуже хорошому сенсі.

"Не став би про це говорити, але в останньому своєму виступі за Росію, він перевершив сам себе", - додав актор.

Раніше УНІАН назвав топ-10 російських зірок, які підтримали Україну у війні.

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