Російський актор зустрівся з українською родиною в Іспанії.

Відомий російський актор Олексій Панін в одному з ресторанів Іспанії зустрівся з родиною з України. У себе в Instagram-блозі він показав маленького Мішу, чиє рідне місто обстрілювали і продовжують обстрілювати російські військові.

"Хлопці, ось цього хлопчика звуть Міша. Він з України. Це ось цей "фашист", з яким ви нібито боритеся. Я зараз звертаюся до російських пропагандистів і до російських людей. А з ним його прекрасна мама. І вони ні в чому не винні. А тепер дивіться і думайте кого ви вбиваєте", - сказав актор на відео.

У коментарі Панін підкреслив, що даний Відеоролик він адресує "не дуже розумним росіянам", які ведуться на пропаганду Кремля.

Нагадавши, Панін назвав "виродками" Путіна і Патріарха Кирила після обстрілу Одеси Росією.

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