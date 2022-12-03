KRUTЬ висловилася щодо позиції своїх родичів стосовно війни в Україні.

Українська співачка KRUTЬ в інтерв'ю УНІАН розповіла, что у неї є родичі в Росії, проте наразі вона з ними не спілкується. А все тому, що на початку повномасштабного російського вторгнення вони не засудили злочинний режим Кремля та не виїхала з країни-агресора.

Більш того, співачка розповіла, що її родичі навіть не поцікавилися, як у неї справи, знаючи, що вона вимушена ховатися від російських бомб.

"У мене є родичі в Москві, проте їх для мене вже не стало. По-перше, за місяці війни ці люди навіть не поцікавилися, чи здорова я. Думаю, що їм байдуже. По-друге, після того, як ці люди не зробили певних дій - не виїхали з Росії, не підтримали Україну - вони для мене перестали бути не лише родичами, а взагалі людьми", - поскаржилася Марина Круть.

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Чим відома KRUTЬ

У 2017 році Круть брала участь у восьмому сезоні талант-шоу "X-Фактор", де виконала пісню "Hallelujah". Отримавши чотири "так" вона пройшла до тренувального табору. У будинку суддів перед NK Круть виконала пісню гурту "Океан Ельзи", але не пройшла до прямих ефірів шоу.

5 лютого 2020 року KRUTЬ презентувала пісню "99", з якою боролась за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2020". Саме із цією композицією Марина Круть виступила у першому півфіналі національного відбору 8 лютого 2020 року під номером 4. У фіналі відбору Марина Круть посіла третю сходинку, отримавши від суддів 5 балів, а від глядачів - 4.

Цього року вона знову бере участь у Нацвідборі, фінал якого відбудеться 17 грудня.

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