На щастя, зараз з артистом все добре.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими учасниками коллектва поїхав у волонтерську поїздку. Під час неї він потрапив у ДТП.

На знімках, опублікованих в Instagram, видно перевернуте авто, біля якого стоїть Тополя. По його обличчю тече кров з голови. Ймовірно, артист отримав травму під час аварії.

На щастя, з музикантами все добре. Подробиці аварії вони не розкрили.

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"Під час волонтерських поїздок траплялося різне - обстріли, аварії в тому числі. Не про все розповідалося або показувалося. Всі живі, здорові", - пояснили учасники колективу.

Зазначимо, група "Антитіла" займається волонтерством з 2014 року. Сьогодні вони продовжують забезпечувати військовий фронт життєво необхідними речами, а також займаються благодійним фондом.

"Всі наші ресурси в тилу і передовій спрямовані тільки на одне – ворог повинен бути знищений", - йдеться в повідомленні групи.

До слова, на початку повномасштабного російського вторгнення музиканти вступили до лав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відповів на закиди про "особливі" умови для артистів в ЗСУ.

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