Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з іншими учасниками коллектва поїхав у волонтерську поїздку. Під час неї він потрапив у ДТП.
На знімках, опублікованих в Instagram, видно перевернуте авто, біля якого стоїть Тополя. По його обличчю тече кров з голови. Ймовірно, артист отримав травму під час аварії.
На щастя, з музикантами все добре. Подробиці аварії вони не розкрили.
"Під час волонтерських поїздок траплялося різне - обстріли, аварії в тому числі. Не про все розповідалося або показувалося. Всі живі, здорові", - пояснили учасники колективу.
Зазначимо, група "Антитіла" займається волонтерством з 2014 року. Сьогодні вони продовжують забезпечувати військовий фронт життєво необхідними речами, а також займаються благодійним фондом.
"Всі наші ресурси в тилу і передовій спрямовані тільки на одне – ворог повинен бути знищений", - йдеться в повідомленні групи.
До слова, на початку повномасштабного російського вторгнення музиканти вступили до лав ЗСУ.
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя відповів на закиди про "особливі" умови для артистів в ЗСУ.