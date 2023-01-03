У мережі його "розпекли" за огидний гумор.

Російський комік Євген Петросян на "Блакитному вогнику" в Росії відзначився безглуздими жартами про Україну і президента Володимира Зеленського.

З келихом в руці пропутінський клоун почав розповідати про те, що Захід намагався розвалити Росію, не подумавши про те, що в будові світу Росія - несуча конструкція. І додав: "Так, панове, так що подобається-не подобається - Росія розширюється".

Також він нерозумно пожартував про президентів України:

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"Про Україну скажу тільки одне: при владі кондитера Порошенка жити українцям було не солодко, а при владі коміка Зеленського - не смішно".

Користувачі мережі бурхливо відреагували на поведінку Петросяна. Хтось запропонував відправити його на звалище, а хтось назвав його продажною хворою людиною. При цьому більшість коментарів були в дусі, що на Петросяна огидно дивитися, бо він втратив колишню вправність.

Що Петросян говорить про війну в Україні

Петросян опинився в переліку осіб, які підтримали агресію Путіна проти України. У своєму зверненні артист заявляв, що готовий сам йти воювати.

"Коли я дізнався про "спецоперацію", негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", - заявив Петросян.

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