Опальна артистка раптово вирішила полетіти від свого обранця.

Співачка Анна Сєдокова, яка забула про Україну і багато років будувала кар'єру в РФ, а нині наполегливо мовчить про повномасштабну війну, здивувала фанатів. Опальна артистка втекла від свого чоловіка-баскетболіста Яніса Тімми.

Спочатку Седокова анонсувала новий альбом. А потім виявилося, що вона зважилася на глобальні зміни.

На своїй сторінці в Instagram співачка спробувала пояснити своє рішення. Також вона показала, що полетіла від чоловіка разом зі своїм маленьким сином Гектором.

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"І так. Ми полетіли. Я прийняла важливе рішення у своєму житті - полетіти з Пуерто-Ріко і не бути з чоловіком", - написала Седокова.

За словами Сєдокової, до такого рішення вона прийшла заради своєї роботи. Співачка нібито хоче "сконцентруватися на випуску альбому". Однак навіщо заради цього потрібно було раптово відлітати і залишати чоловіка - вона не пояснила.

Відносини Сєдокової і Тімми

Про роман співачки з баскетболістом стало відомо в 2019 році. Спочатку Седокова боялася говорити про нові стосунки, у неї було багато чоловіків, проте всі її любовні історії закінчувалися скандалами і гучними розставаннями.

У 2020 році Седокова і Тімма таємно одружилися. Баскетболіст став для співачки третім чоловіком. Перший чоловік Сєдокової - футболіст Валентин Белькевич, від нього вона народила дочку Аліну. Другим чоловіком співачки був Максим Чернявський, від бізнесмена артистка народила дівчинку, яку вони назвали Монікою. До Тімми Седокова також зустрічалася з Артемом Комаровим, від якого вона народила сина Гектора.

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