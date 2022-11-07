Христині Горняк поставили запитання про те, де б вона могла взяти участь.

Нещодавно в мережі заговорили про розлучення телеведучого Володимира Остапчука і нотаріуса Христини Горняк. Офіційно пара своє особисте життя не коментувала, проте Христина вже допустила свою участь у проекті "Холостяк". Підписники запитали, чи хотіла б вона взяти участь в наступному сезоні шоу "Холостяк" або "Холостячка". Ось що відповіла Горняк:

"Цікаво, що ви пишете мені про різні шоу, але "Холостячка" і "Холостяк" – трохи не мої варіанти. Однак якби я обирала з двох шоу, мені більше імпонує "Холостяк", тільки конкуренція мені не до душі. Тому що я у себе найкраща, а тут стільки дівчат... Я б не витримала".

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Також у неї поцікавилися про можливість участі в шоу "Танці з зірками". Нотаріус підкреслила, що це величезна праця і сильні навантаження, яких би вона не витримала.

Розлучення Володимира Остапчука та Христини Горняк

Такі чутки за останні кілька місяців з'являються вже не вперше. Пара не коментує своє особисте життя, хоча ще влітку зіркове подружжя в одному зі своїх інтерв'ю заявляло, що після перемоги планує завести дітей.

Нагадаємо, шоумен Остапчук вперше вийшов на зв'язок після новини про розлучення.

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